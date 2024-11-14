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Сегодня, 09:58

В руководстве «Реала» не хотят, чтобы Рамос возвращался в клуб

Сергей Разин
корреспондент
Серхио Рамос.
Фото Reuters
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Руководство «Реала» выступило против возвращения защитника Серхио Рамоса в клуб, сообщает El Chiringuito.

По сведениям источника, несмотря на заявление 38-летнего испанца о желании вернуться в команду из-за тяжелой травмы Эдера Милитао, президент клуба Флорентино Перес и исполнительный директор Хосе Анхель Санчес против возвращения футболиста.

На сегодняшний день в списке травмированных игроков «сливочных» находятся защитники Даниэль Карвахаль, Давид Алаба и Лукас Васкес. Также в матче 13-го тура ла лиги с «Осасуной» (4:0) разрыв крестообразных связок колена получил Эдер Милитао.

38-летний Рамос находится в статусе свободного агента с минувшего лета после окончания контракта с «Севильей». Он выступал за «Реал» с 2005 по 2021 год.

Серхио Рамос
ФК Реал

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