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Сегодня, 17:09

В сборной Испании испекли торт в честь 17-летия Ямаля

Алина Савинова
Ламин Ямаль.
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Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль 13 июля отмечает день рождения. Футболисту исполнилось 17 лет.

В честь этого события национальная команда преподнесла Ямалю праздничный торт.

Ямаль является воспитанником академии «Барселоны». За основу каталонской команды он начал играть в 2023 году.

Полузащитник сборной Испании принимает участие в проходящем в Германии Евро-2024. На турнире он забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи. Испанцы вышли в финал чемпионата Европы и сыграют против Англии. Решающий матч пройдет в воскресенье, 14 июля.

Ламин Ямаль
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
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