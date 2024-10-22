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Сегодня, 13:34

В «Сельте» не исключили прохождения Мостовым стажировки в клубе

Микеле Антонов
Корреспондент
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В пресс-службе «Сельты» ответили на вопрос «СЭ» о возможном прохождении стажировки в клубе экс-футболистом команды Александром Мостовым.

«На данный момент мы не ожидаем, что Мостовой будет проходить стажировку в «Сельте». Возможно ли это в будущем? Никогда не знаешь, что может произойти», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

21 октября начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке. По его словам, причиной отказа стало одно из интервью бывшего футболиста сборной России.

Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год. В общей сложности россиянин провел провел 277 матчей за команду, отметившись 71 голом и 33 результативными передачами.

Александр Мостовой
Футбол
ФК Сельта
ФК Спартак (Москва)

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