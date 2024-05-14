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Сегодня, 18:32

В «Севилье» довольны стажировкой Кержакова

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Директор по связям со СМИ «Севильи» Альваро Рамирес рассказал об итогах стажировки экс-игрока команды Александра Кержакова.

«Мы довольны стажировкой Кержакова в нашем клубе. Александр хорошо себя показал и провел отличные дни в городе и команде. Пригласим ли мы его снова? Кержаков — бывший игрок «Севильи», он может посещать город и команду снова и снова, когда пожелает», — приводит слова Рамиреса Sport24.

В качестве игрока Кежаков выступал за «Зенит», «Севилью», московское «Динамо» и «Цюрих». С испанской командой он стал обладателем Кубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Испании. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории «Зенита» (161 гол) и сборной России (совместно с Дзюбой, у обоих по 30 голов).

Источник: Sport24
Александр Кержаков
ФК Севилья
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