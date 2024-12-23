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Сегодня, 21:00

В «Севилье» опровергли новость о приходе спортивного директора Орты в «Спартак»

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-служба «Севильи» прокомментировали «СЭ» информацию о возможном назначении спортивного директора клуба Виктора Орты на аналогичный пост в «Спартак».

Ранее Metaratings сообщил, что испанец является главным кандидатом на должность в московском клубе.

«Орта может стать спортивным директором «Спартака»? Это не соответствует действительности», — сказали «СЭ» в пресс-службе.

По итогам осенне-зимней части сезона «Спартак» замкнул тройку лучших в турнирной таблице с 37 баллами. «Краснодар» идет на первом месте с 39 очками, столько же у идущего вторым «Зенита».

ФК Севилья
ФК Спартак (Москва)
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