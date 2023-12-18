В «Севилье» опровергли слухи о возможном назначении Абаскаля

Сегодня, 12:50
В «Севилье» прокомментировали слухи о возможном назначении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на аналогичную должность в испанский клуб.
«То, что Абаскаль находится в списке кандидатов на пост главного тренера «Севильи», неправда», — сказал директор по связям со СМИ «Севильи» Sport24.
Сегодня, 18 декабря, сообщалось, что Абаскаль — претендент на пост главного тренера испанского клуба.
16 декабря «Севилья» объявила об увольнении Диего Алонсо, он возглавлял команду с октября.
Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. Вместе с командой он провел 67 матчей, одержав 34 победы при 20 поражениях и 13 ничьих. Его соглашение с российским клубом истекает летом 2025 года.
«Спартак» после 18 туров РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков.