В «Севилье» опровергли слухи о возможном назначении Абаскаля

В «Севилье» прокомментировали слухи о возможном назначении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на аналогичную должность в испанский клуб.

«То, что Абаскаль находится в списке кандидатов на пост главного тренера «Севильи», неправда», — сказал директор по связям со СМИ «Севильи» Sport24.

Сегодня, 18 декабря, сообщалось, что Абаскаль — претендент на пост главного тренера испанского клуба.

16 декабря «Севилья» объявила об увольнении Диего Алонсо, он возглавлял команду с октября.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. Вместе с командой он провел 67 матчей, одержав 34 победы при 20 поражениях и 13 ничьих. Его соглашение с российским клубом истекает летом 2025 года.