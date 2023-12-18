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Испания

Сегодня, 12:50

В «Севилье» опровергли слухи о возможном назначении Абаскаля

Виктория Кравченко
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В «Севилье» прокомментировали слухи о возможном назначении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на аналогичную должность в испанский клуб.

«То, что Абаскаль находится в списке кандидатов на пост главного тренера «Севильи», неправда», — сказал директор по связям со СМИ «Севильи» Sport24.

Сегодня, 18 декабря, сообщалось, что Абаскаль — претендент на пост главного тренера испанского клуба.

16 декабря «Севилья» объявила об увольнении Диего Алонсо, он возглавлял команду с октября.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. Вместе с командой он провел 67 матчей, одержав 34 победы при 20 поражениях и 13 ничьих. Его соглашение с российским клубом истекает летом 2025 года.

«Спартак» после 18 туров РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

Источник: https://sport24.ru/football/news-605269-v-sevilye-oprovergli-slukhi-o-vozmozhnom-naznachenii-abaskalya
ФК Севилья
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Источник: Абаскаль может стать главным тренером «Севильи»