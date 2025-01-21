В «Севилье» подтвердили интерес к нападающему «РБ Брагантино» Алеррандро. Игрока хочет купить ЦСКА

В пресс-службе «Севильи» ответили на вопрос «СЭ» о возможном интересе к нападающему «РБ Брагантино» Алеррандро. Ранее в СМИ появилась информация об интересе ЦСКА к 25-летнему бразильцу.

— Правда, что «Севилья» рассматривает покупку нападающего Алеррандро из «РБ Брагантино»?

— Да, Алеррандро — один из вариантов [для усиления], — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Алеррандро является игроком «РБ Брагантино» с зимы 2020 года. Он провел за клуб 123 матча, забил 26 голов и отдал 11 голевых передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.