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Сегодня, 17:40

В «Севилье» подтвердили интерес к нападающему «РБ Брагантино» Алеррандро. Игрока хочет купить ЦСКА

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Севильи» ответили на вопрос «СЭ» о возможном интересе к нападающему «РБ Брагантино» Алеррандро. Ранее в СМИ появилась информация об интересе ЦСКА к 25-летнему бразильцу.

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— Правда, что «Севилья» рассматривает покупку нападающего Алеррандро из «РБ Брагантино»?

— Да, Алеррандро — один из вариантов [для усиления], — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Алеррандро является игроком «РБ Брагантино» с зимы 2020 года. Он провел за клуб 123 матча, забил 26 голов и отдал 11 голевых передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

ФК Севилья
ФК ЦСКА (Москва)
Алеррандро
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