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Испания

Сегодня, 21:16

В «Севилье» рассказали, интересуется ли клуб российскими игроками

Алина Савинова
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Пресс-атташе «Севильи» Хесус Гомес ответил на вопрос, интересуется ли испанский клуб российскими футболистами.

«Насколько мне известно, нет», — приводит «РБ Спорт» слова Гомеса.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе ряда европейских клубов к полузащитнику «Спартака» Даниилу Хлусевичу, форварду ЦСКА Федору Чалову и полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву.

В минувшем сезоне «Севилья» стала победителем Лиги Европы. В чемпионате Испании команда заняла 12-е место, набрав 49 очков в 38 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-sevil-e-rasskazali-interesuetsya-li-klub-rossijskimi-futbolistami/
Футбол
ФК Севилья
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