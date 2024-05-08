В «Севилье» рассказали о стажировке Кержакова

Директор по связям со СМИ «Севильи» Альваро Рамирес рассказал о первом дне стажировки в испанском клубе экс-нападающего команды Александра Кержакова.

«Почему Кержаков проходит стажировку в нашем клубе? Все очень просто. В прошлом россиянин был частью нашей команды и играл за клуб в 2006-2008 годах. С тех пор у Александра сложились отличные отношения с нашим спортивным директором Виктором Ортой. Кержаков посетил последнюю игру «Севильи» против «Гранады», был на стадионе, также несколько дней находился в нашем городе», — приводит слова Рамиреса Sport24.

Директор по связям со СМИ отметил, что 8 мая команда вернулась к тренировкам, и Кержаков будет наблюдать за работой футболистов и тренерского штаба в рамках первого дня стажировки.

Ранее Кержаков рассказал, что рассчитывает летом вернуться к работе тренером.

В качества игрока Кежаков выступал за «Зенит», «Севилью», московское «Динамо» и «Цюрих». С испанской командой он стал обладателем Кубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Испании. Кержаков является лучшим бомбардиром в истории «Зенита» (161 гол) и сборной России (совместно с Дзюбой, у обоих по 30 голов).

Тренерскую карьеру он начал в 2018 году, когда был назначен старшим тренером юношеской сборной России (до 17 лет). Затем он возглавлял «Томь», «Нижний Новгород», «Кармиотисс» и сербский «Спартак», который покинул в ноябре 2023 года.