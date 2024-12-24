Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 12:32

В «Севилье» сообщили, что спортдир Орта продолжит работу в клубе. Им интересуется «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Пресс-служба «Севильи» в разговоре с «СЭ» отреагировала на информацию, что спортивный директор клуб Виктор Орта является одним из приоритетных вариантов на аналогичный пост в «Спартаке».

Ранее от этом сообщило издание Metaratings.

«У Орты контракт с «Севильей». Он продолжит работу в клубе», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

По итогам осенне-зимней части сезона РПЛ «Спартак» замкнул тройку лучших в турнирной таблице с 37 баллами. «Краснодар» идет на первом месте с 39 очками, столько же у идущего вторым «Зенита».

1
ФК Севилья
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Павел Дацюк: биография россиянина из Зала славы хоккея
Михаэль Шумахер впервые станет дедушкой
Орбан высказался о возможных сроках окончания украинского конфликта
«Зенит» и еще пять клубов РПЛ, которые мог бы возглавить Станислав Черчесов
СМИ сообщили о плане Макрона по вводу войск ЕС на Украину в 2025 году
Два человека пропали без вести при крушении российского судна в Средиземном море
Сегодня
Вчера
Неделя