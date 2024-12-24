В «Севилье» заявили, что спортивный директор Орта отказался от предложения «Спартака»

Пресс-служба «Севильи» в разговоре с «СЭ» отреагировала на информацию, что спортивный директор клуб Виктор Орта является одним из приоритетных вариантов на аналогичный пост в «Спартаке».

Ранее от этом сообщило издание Metaratings.

«Виктор хочет остаться в „Севилье“, хотя предложение [„Спартака“] было хорошим. Он хочет продолжить свой проект в нашем клубе», — сказали „СЭ“ в пресс-службе клуба

По итогам осенне-зимней части сезона «Спартак» замкнул тройку лучших в турнирной таблице РПЛ с 37 баллами. «Краснодар» идет на первом месте с 39 очками, столько же у идущего вторым «Зенита».