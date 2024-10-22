Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 11:29

В шведском отеле, где отдыхал Килиан Мбаппе, прошли обыски в связи с изнасилованием

Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
Telegram Дзен

В отеле Стокгольма, где отдыхал нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе, прошли обыски. Об этом сообщает издание RMC Sport.
По данным источника, помимо обыска был допрошен персонал заведения.

14 октября шведская полиция начала расследование по факту жалобы об изнасиловании, которое предположительно произошло в отеле, где на тот момент отдыхал Мбаппе. Пострадавшая женщина обвинила в произошедшем именно французского футболиста.

Сам Мбаппе опроверг информацию о своей причастности к инциденту. Его адвокат заявил, что игрок подаст жалобу на клевету.

Килиан Мбаппе
Футбол
Сборная Франции по футболу

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
На Урале ФСБ изъяла у подпольных добытчиков самородки золота на 300 млн рублей
Подольски провел прощальный матч в карьере
Пять претензий к главному тренеру «Спартака» Станковичу: притащил Абену, «пустая» харизма, регресс игроков
В НОАК сообщили о проходе военных судов США и Канады через Тайваньский пролив
Российские военные поразили цеха производства и склады хранения дронов ВСУ
Фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Еременко поженились в США
Материалы сюжета Мбаппе перешел в «Реал»: финальный эпизод трансферного сериала
Мбаппе забил впервые после сексуального скандала. Но нужен ли он «Реалу»?
Свежий рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира от Forbes. Роналду — с отрывом первый
Новый виток дела Мбаппе: секс в отеле у него был, но пожаловаться на изнасилование могла другая
RMC Sport: у Мбаппе были сексуальные отношения в Стокгольме
Адвокат Мбаппе заявила, что за футболистом могла вестись слежка в Стокгольме
Шведская полиция запросила показания Мбаппе в ходе расследования дела об изнасиловании
Сегодня
Вчера
Неделя