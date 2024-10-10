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Сегодня, 18:25

В Суперкубке Испании отменили проведение дополнительного времени

Сергей Разин
корреспондент
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Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) сообщила об изменениях в правилах проведения матчей за Суперкубок Испании.

Комиссия RFEF одобрила изменение в нормативной базе и правилах соревнований, предусматривающее отмену дополнительного времени в Суперкубках Испании. Теперь, если в основное время команды завершают игру вничью, сразу будет проводиться серия пенальти.

С сезона-2019/20 в Суперкубке Испании принимают участие четыре команды. В 2024 году победителем турнира стал «Реал».

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