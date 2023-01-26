В «Вильярреале» назвали слухами информацию об интересе клуба к Сперцяну

В «Вильярреале» прокомментировали информацию о возможном интересе клуба к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«Все новости об интересе нашего клуба к Сперцяну являются очередными слухами», — цитирует спортивного директора клуба Хорхе Гальего Sport24.

Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны ПСВ.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». Он дебютировал за основной состав команды в 2021 году. Его контракт с российской командой рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне 22-летний армянин сыграл за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.