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Испания

Сегодня, 10:40

В «Вильярреале» назвали слухами информацию об интересе клуба к Сперцяну

Руслан Минаев
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В «Вильярреале» прокомментировали информацию о возможном интересе клуба к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«Все новости об интересе нашего клуба к Сперцяну являются очередными слухами», — цитирует спортивного директора клуба Хорхе Гальего Sport24.

Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны ПСВ.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». Он дебютировал за основной состав команды в 2021 году. Его контракт с российской командой рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне 22-летний армянин сыграл за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

Источник: Sport24
Эдуард Сперцян
ФК Вильярреал
ФК Краснодар
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