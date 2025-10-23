Видео
23 октября, 11:03

В «Вильярреале» оказались недовольны отменой матча с «Барселоной» в США

Павел Лопатко

В «Вильярреале» прокомментировали решение Ла лиги отказаться от проведения матча 17-го тура с «Барселоной» в Майами (США).

«Вильярреал» хотел бы выразить свое глубокое недовольство Ла лигой в связи с плохой организацией матча, который должен был состояться в Майами. Клуб, понимая логистическую сложность матча такого масштаба и последствия массового перемещения болельщиков на другой континент, предоставил себя в распоряжение лиги, настаивая на важности заблаговременной работы и планирования, чтобы иметь возможность удовлетворить все возникающие потребности.

В связи с отсутствием прогресса в разработке и организации со стороны лиги, «Вильярреал» неоднократно выражал свою крайнюю обеспокоенность в адрес организации и призывал ее определить такие основные аспекты, как подтверждение времени матча и найм туристического агентства для такой масштабной поездки, которые жизненно важны для начала планирования. На 23 октября была назначена встреча, на которой, если эти вопросы не будут решены немедленно, клуб выйдет из проекта из-за отсутствия минимальных условий, гарантированных для организации», — говорится в заявлении «Вильярреала».

21 октября Ла лига разослала официальное письмо с объяснениями. Отмечается, что игра, запланированная на 20 декабря, была отменена по просьбе промоутеров на американской стороне.

2

  • Gordon

    Нехрен вообще потому что эту дурь затевать было

    23.10.2025

