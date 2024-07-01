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Испания

1 июля, 22:50

В «Вильярреале» опровергли новость о скором переходе Файзуллаева

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
Аббосбек Файзуллаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Директор «Вильярреала» по профессиональному футболу Мигель Анхель Тена опроверг «СЭ» информацию о переходе полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева в испанский клуб.

Ранее об этом сообщило издание GoSport.uz.

— Действительно ли «Вильярреал» близок к покупке Файзуллаева?

— Нет.

— Нет даже интереса?

— Я уже ответил [нет].

По информации источника, стороны уже обсуждают последние детали сделки, а сам футболист согласовал условия личного контракта.

В минувшем сезоне Файзуллаев провел за ЦСКА 32 матча, забил пять мячей и сделал 14 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро. Контракт 20-летнего игрока с армейцами рассчитан до лета 2026 года.

ФК Вильярреал
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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