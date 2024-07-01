В «Вильярреале» опровергли новость о скором переходе Файзуллаева

1 июля, 22:50
Директор «Вильярреала» по профессиональному футболу Мигель Анхель Тена опроверг «СЭ» информацию о переходе полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева в испанский клуб.
Ранее об этом сообщило издание GoSport.uz.
— Действительно ли «Вильярреал» близок к покупке Файзуллаева?
— Нет.
— Нет даже интереса?
— Я уже ответил [нет].
По информации источника, стороны уже обсуждают последние детали сделки, а сам футболист согласовал условия личного контракта.
В минувшем сезоне Файзуллаев провел за ЦСКА 32 матча, забил пять мячей и сделал 14 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро. Контракт 20-летнего игрока с армейцами рассчитан до лета 2026 года.