«Атлетико» на выезде крупно проиграл «Валенсии»

«Атлетико» на выезде уступил «Валенсии» в матче 5-го тура ла лиги — 0:3.

У оранжевых отличились полузащитник Хави Гуэрра и форвард Уго Дуро, оформивший дубль.

После этой игры «Валенсия» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 9 очков. «Атлетико» с 7 очками идет на 7-й строчке.