«Валенсия» и «Атлетико» встретятся в 5-м туре испанской ла лиги в субботу, 16 сентября. Матч пройдет в Валенсии на стадионе «Месталья», стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Смотреть игру чемпионата Испании «Валенсия» — «Атлетико» можно на «ОККО Спорт», который проведет видеотрансляцию матча. Начало эфира — в 17:15.

Ключевые события игры «Валенсия» — «Атлетико» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Матч «Валенсия» — «Атлетико» будет судить бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. Помогать рефери будут Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас.

«Валенсия» перед 5-м туром с 6 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Атлетико» в трех матчах набрал 7 очков и занимает пятое место.