«Барселона» вырвала победу у «Валенсии» в концовке матча и вышла на первое место в ла лиге

29 октября, 23:58
29 октября «Валенсия» дома уступила «Барселоне» (0:1) в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу. Единственный гол на 90+3-й минуте встречи забил форвард Роберт Левандовски.
Каталонская команда с 31 очком занимает первое место в турнирной таблице ла лиги. «Валенсия» располагается на 10-й строчке с 15 баллами. На втором месте «Реал» (31), у которого матч в запасе.
Ранее команда Хави с разгромным счетом уступила «Баварии» (0:3) в матче группового турнира Лиги чемпионов.
5 ноября «Барселона» примет «Альмерию», а «Валенсия» в гостях встретится с «Реал Сосьедадом».
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Основные источники исследования