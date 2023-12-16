Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 21:30

«Валенсия» — «Барселона»: смотреть трансляцию матча испанской ла лиги в прямом эфире

«Валенсия» сыграет с «Барселоной» в чемпионате Испании 9 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Хави, главный тренер ФК «Барселона».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Валенсия» на своем поле сыграет с «Барселоной» в матче 17-го тура чемпионата Испании в субботу, 16 декабря. Игра пройдет на стадионе «Месталья» в Валенсии (Испания). Начало — в 23.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Валенсия» — «Барселона» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажет платный онлайн-сервис «Оkkо Спорт».

Команда из Валенсии набрала 19 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице примеры, каталонцы располагаются на 4-й строчке, в их активе — 34 баллов.

Испания. Ла Лига. 17-й тур
16 дек, 23:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Барселона

Чемпионат Испании по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Барселона
ФК Валенсия
0
Читайте также
«Россия 25» обыграла Белоруссию в матче Кубка Первого канала
ИИХФ отклонила апелляции ЦСКА и вратаря Федотова
Установлена личность сопротивлявшегося полиции водителя у рынка «Садовод»
Bild узнала о намерении генштаба ВСУ изменить стратегию
Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области
Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной
Популярное видео
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Барселона» готова заплатить 25 миллионов евро за 17-летнего Этчеверри

«Севилья» с разгромным счетом проиграла «Хетафе»