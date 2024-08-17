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Сегодня, 12:30

«Валенсия» — «Барселона»: время начала и где смотреть матч ла лиги

«Валенсия» и «Барселона» встретятся в матче ла лиги в субботу
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Валенсия» и «Барселона» встретятся в 1-м туре чемпионата Испании в субботу, 17 августа. Игра пройдет в Валенсии на стадиона «Месталья» , стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет «Матч! Футбол 2», трансляция начнется за пять минут до игры. Со второго тайма прямой эфир также будет доступен на «Матч ТВ».

Испания. Ла Лига. 1-й тур
17 авг, 22:30. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Барселона

В сезоне-2023/24 в матче первого круга чемпионата Испании команды сыграли вничью в Валенсии (1:1), а во втором круге каталонцы победили на своем поле (4:2). «Валенсия» закончила турнир на девятом месте, «Барселона» — на втором.

ФК Барселона
ФК Валенсия
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