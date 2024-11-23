«Валенсия» победила «Бетис», Дуро оформил дубль, отдал голевую и забил в свои ворота

«Валенсия» дома обыграла «Бетис» в матче 14-го тура испанской ла лиги — 4:2.

Дублем отметился форвард «летучих мышей» Уго Дуро, забивший на 50-й и 53-й минутах. Кроме того, Дуро отдал голевую передачу и отметился автоголом на 14-й минуте. Еще по голу хозяев на счету Сезара Тарреги (8-я) и Диего Лопеса (56-я).

У гостей на 66-й минуте отличился Чими Авила.

«Валенсия» (10 очков) прервала серию из пяти матчей без побед и поднялась на 18-е место в ла лиге. «Бетис» (20) идет седьмым в турнирной таблице.