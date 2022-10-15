«Валенсия» сыграла вничью с «Эльче», несмотря на дубль Кавани

«Валенсия» сыграла вничью с «Эльче» на своем поле в матче 9-го тура чемпионата Испании — 2:2.

В составе хозяев дублем отличился Эдинсон Кавани, у гостей два мяча забил Пере Милья.

«Валенсия» с 14 очками в 9 матчах занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эльче» идет на последней, 20-й строчке с 3 очками в 9 играх.

В следующем туре «Валенсия» сыграет на выезде против «Севильи» 18 октября, «Эльче» на следующий день примет на своем поле «Реал».