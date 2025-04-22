«Валенсия» и «Эспаньол» встретятся в 33-м туре чемпионата Испании во вторник, 22 апреля. Игра пройдет на стадионе «Месталья» в Валенсии (Испания) и начнется в 20.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями игры «Валенсия» — «Эспаньол» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Испания. Ла лига. 33-й тур.

22 апреля, 20:00. Mestalla (Валенсия)

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Футбол 2», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Обе команды набрали по 38 очков в чемпионате Испании, при этом «Эспаньол» провел на одну игру меньше. Встреча клубов в первом круге ла лиги состоялась в декабре 2024 года и завершилась вничью (1:1).