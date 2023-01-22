«Валенсия» хочет арендовать Пеллистри у «Манчестер Юнайтед»

«Валенсия» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Факундо Пеллистри, сообщает Fichajes.

По данным источника, испанский клуб намерен арендовать 21-летнего уругвайца этой зимой.

В сезоне-2022/23 Пеллистри принял участие в двух матчах «Манчестер Юнайтед», провел на поле в сумме 72 минуты и сделал голевую передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 3 миллиона евро.