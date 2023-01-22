«Валенсия» хочет арендовать Пеллистри у «Манчестер Юнайтед»

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«Валенсия» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Факундо Пеллистри, сообщает Fichajes.
По данным источника, испанский клуб намерен арендовать 21-летнего уругвайца этой зимой.
В сезоне-2022/23 Пеллистри принял участие в двух матчах «Манчестер Юнайтед», провел на поле в сумме 72 минуты и сделал голевую передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 3 миллиона евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования