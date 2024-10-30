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Сегодня, 13:11

«Валенсия» из-за наводнения попросила перенести матч Кубка Испании

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Валенсия» из-за наводнения и урагана запросила перенос гостевого матча против «Парлы» в 1/64 финала Кубка Испании, сообщает пресс-служба клуба.

Игра должна была пройти в среду, 30 октября в пригороде Мадрида, но в результате наводнения и урагана «Дана» железнодорожное сообщение между Валенсией и столицей Испании было остановлено.

2 ноября «Валенсия» должна на своем поле сыграть с «Реалом» в 12-м туре ла лиги. После 11 матчей «летучие мыши» с 7 очками замыкают турнирную таблицу чемпионата Испании.

Футбол
ФК Валенсия

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