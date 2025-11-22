Гол Дуро принес «Валенсии» победу над «Леванте»

Сегодня, 01:01
«Валенсия» дома переиграла «Леванте» в матче 13-го тура испанской Ла лиги — 1:0.
Единственный гол на 79-й минуте забил Уго Дуро.
«Валенсия» (13 очков) прервала 7-матчевую серию без побед в Ла лиге и поднялась на 15-е место. «Леванте» (9) потерпел третье поражение подряд и идет 19-м.
Информация_100%
22.11.2025