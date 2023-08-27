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Испания

Сегодня, 22:32

«Осасуна» вырвала победу у «Валенсии» в матче ла лиги

Ана Горшкова
Корреспондент
«Осасуна» обыграла «Валенсию» — 2:1.
Фото Global Look Press
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«Валенсия» дома проиграла «Осасуне» в матче 3-го тура чемпионата Испании-2023/24 — 1:2.

У хозяев забил Уго Дуро на 80-й минуте, у гостей — Аймар Орос (24-я минута, пенальти) и Начо Видаль (90+5-я).

«Валенсия» с 7 очками занимает четвертое место в турнирной таблице ла лиги, «Осасуна» — 8-я (4 балла).

Испания. Ла Лига. 3-й тур
27 авг, 20:30. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
1:2
Осасуна

ФК Валенсия
ФК Осасуна
0
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 3 3 0 0 6-1 9
2
 Жирона 3 2 1 0 6-2 7
3
 Барселона 3 2 1 0 6-3 7
4
 Осасуна 3 2 0 1 4-3 6
5
 Р. Вальекано 2 2 0 0 4-0 6
6
 Валенсия 3 2 0 1 4-3 6
7
 Атлетико 2 1 1 0 3-1 4
8
 Бетис 2 1 1 0 2-1 4
9
 Кадис 3 1 1 1 2-3 4
10
 Алавес 2 1 0 1 4-4 3
11
 Р. Сосьедад 3 0 3 0 2-2 3
12
 Атлетик 2 1 0 1 2-2 3
13
 Вильярреал 3 1 0 2 5-6 3
14
 Гранада 3 1 0 2 4-7 3
15
 Лас-Пальмас 3 0 2 1 1-2 2
16
 Мальорка 3 0 1 2 3-5 1
17
 Сельта 3 0 1 2 1-4 1
18
 Хетафе 2 0 1 1 0-3 1
19
 Альмерия 3 0 1 2 2-6 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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25.08 20:30
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
 0 : 0
25.08 22:30
Сельта – Реал
 0 : 1
26.08 20:00
Кадис – Альмерия
 1 : 1
26.08 20:30
Гранада – Мальорка
 3 : 2
26.08 22:30
Севилья – Жирона
 1 : 2
27.08 18:30
Вильярреал – Барселона
 3 : 4
27.08 20:30
Валенсия – Осасуна
 1 : 2
27.08 22:30
Атлетик – Бетис
 - : -
28.08 20:30
Хетафе – Алавес
 - : -
28.08 22:30
Р. Вальекано – Атлетико
 - : -
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