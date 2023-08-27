«Осасуна» вырвала победу у «Валенсии» в матче ла лиги

«Валенсия» дома проиграла «Осасуне» в матче 3-го тура чемпионата Испании-2023/24 — 1:2.

У хозяев забил Уго Дуро на 80-й минуте, у гостей — Аймар Орос (24-я минута, пенальти) и Начо Видаль (90+5-я).

«Валенсия» с 7 очками занимает четвертое место в турнирной таблице ла лиги, «Осасуна» — 8-я (4 балла).