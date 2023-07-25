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Испания

Сегодня, 07:51

«Валенсия» отклонила предложение «Милана» по покупке полузащитника Мусы

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Валенсия» отклонила очередное предложение «Милана» по трансферу полузащитника Юнуса Мусы.

По информации Goal, последнее предложение «россонери» достигло 18 миллионов евро, но испанцы отклонили его. «Валенсия» не намерена продавать 20-летнего игрока за сумму менее 25 миллионов евро.

Муса является воспитанником «Арсенала». Он выступает за «Валенсию» с 2020 года. В сезоне-2022/23 полузащитник провел 37 матчей за команду во всех турнирах, отметившись 2 голевыми передачами.

Контракт американского футболиста действует до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

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