«Валенсия» отклонила предложение «Милана» по покупке полузащитника Мусы

Сегодня, 07:51
«Валенсия» отклонила очередное предложение «Милана» по трансферу полузащитника Юнуса Мусы.
По информации Goal, последнее предложение «россонери» достигло 18 миллионов евро, но испанцы отклонили его. «Валенсия» не намерена продавать 20-летнего игрока за сумму менее 25 миллионов евро.
Муса является воспитанником «Арсенала». Он выступает за «Валенсию» с 2020 года. В сезоне-2022/23 полузащитник провел 37 матчей за команду во всех турнирах, отметившись 2 голевыми передачами.
Контракт американского футболиста действует до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.