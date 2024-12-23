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Сегодня, 17:25

«Валенсия» отправила в отставку главного тренера Бараху

Алина Савинова
Рубен Бараха.
Фото Global Look Press
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«Валенсия» объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером Рубеном Барахой.

Отмечается, что решение было принято на фоне не самых удачных результатов оранжевых в этом сезоне.

«Клуб благодарит Бараху за энтузиазм, преданность делу и приверженность, которую он проявлял с первого и до последнего дня пребывания в команде. «Валенсия» желает Рубену Барахе удачи и больших успехов в будущем», — говорится в заявлении клуба.

Бараха возглавлял «Валенсию» с февраля 2023 года. После 17 матчей нынешнего сезона «летучие мыши» занимают предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице ла лиги с 12 очками.

49-летний Бараха в качестве игрока становился двукратным чемпионом Испании, финалистом Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА в составе «Валенсии». Он выступал за команду с 2000 по 2010 год.

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Футбол
ФК Валенсия
Рубен Бараха
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