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Испания

Сегодня, 13:05

«Валенсия» планирует продать грузинского вратаря Мамардашвили в летнее трансферное окно

Виталий Косик
Корреспондент
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Вратарь «Валенсии» и сборной Грузии Георгий Мамардашвили может покинуть испанский клуб в летнее трансферное окно, сообщает Todofichajes.

По информации издания, руководство испанской команды планирует выручить с продажи 22-летнего голкипера не менее 25 миллионов евро.

Также СМИ сообщали, что грузинским вратарем интересуются в «Ювентусе», «Манчестер Юнайтеде», «Тоттенхэме» и «Аяксе».

Действующее соглашение голкипера с «Валенсией» рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне Мамардашвили сыграл за «летучих мышей» в 24 матчах, пропустил 28 голов и 5 матчей отстоял «всухую».

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