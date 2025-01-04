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Сегодня, 00:12

«Валенсия» поблагодарила «Реал» за помощь во время наводнения

Евгений Козинов
Корреспондент
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Перед началом матча 12-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Реалом» на табло стадиона «Месталья» вывели надпись «Спасибо». Капитан «летучих мышей» Хосе Гайя вручил капитану мадридцев Лукасу Васкесу памятное фото с «Местальей».

Таким образом «Валенсия» поблагодарила «Реал» за помощь во время наводнения. Мадридский клуб перевел 1 миллион евро на помощь пострадавшим.

В конце октября 2024 года в Валенсии был объявлен красный уровень опасности из-за сильных ливней и наводнений. Выпавшие осадки стали самыми обильными с 11 сентября 1966 года, когда в местном муниципалитете выпало 520 л/м2. Стихийное бедствие унесло жизни более 150 человек.

Люди идут с&nbsp;вещами после шторма &laquo;Дана&raquo; в&nbsp;районе Ла&nbsp;Торре (Валенсия). 31&nbsp;октября 2024 года. «Реал» пожертвовал 1 миллион евро пострадавшим в наводнениях. Один из погибших — экс-игрок «Валенсии»
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