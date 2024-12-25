«Валенсия» подтвердила назначение Корберана главным тренером

Карлос Корберан стал новым главным тренером «Валенсии», сообщает пресс-служба оранжевых.

Контракт с 41-летним испанским специалистом рассчитан до 2027 года. Руководство «летучих мышей» активировало специальную опцию в его соглашении с «Вест Бромвичем», который Корберан возглавлял с 2022 года.

23 декабря «Валенсия» объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером Рубеном Барахой. Решение было принято на фоне не самых удачных результатов команды в этом сезоне.

«Валенсия» занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 12 очков в 17 матчах.