Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 01:03

«Реал» в добавленное время вырвал победу у «Валенсии», Винисиус получил красную карточку

Евгений Козинов
Корреспондент
Килиан Мбаппе забивает гол в ворота «Валенсии».
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Реал» переиграл «Валенсию» в перенесенном матче 12-го тура чемпионата Испании — 2:1. Игра прошла на стадионе «Месталья» в Валенсии.

Нападающий «летучих мышей» Уго Дуро на 27-й минуте открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме. В начале второй половины полузащитник мадридцев Джуд Беллингем не смог реализовать пенальти. На 60-й минуте Килиан Мбаппе сравнял счет, но гол был отменен ВАР из-за офсайда.

На 79-й минуте встречи «Реал» остался в меньшинстве, так как Винисиус Жуниор получил красную карточку за толчок вратаря.

На 80-й минуте полузащитник Лука Модрич вышел на замену и сравнял счет. На 6-й добавленной минуте Беллингем забил второй мяч гостей и принес мадридцам победу.

«Реал» набрал 43 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице ла лиги. «Валенсия» осталась на 19-й строчке — 12 очков.

Испания. Ла Лига. 12-й тур
03 янв, 23:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
1:2
Реал

1
Футбол
ФК Валенсия
ФК Реал
Читайте также
Вечер волшебства от Демидова. Что случилось в матче СКА – ЦСКА
Сборная Украины снялась с «Тур де Ски»
Запад ужесточает санкции против РФ ради «мира» на Украине. Что пишут СМИ
Замначальника инспекции РЖД арестовали по подозрению в подготовке теракта
Мэр Рязани пообещал принять меры в отношении устроивших корпоратив чиновников
Умер бывший тренер Исинбаевой Евгений Трофимов
Сегодня
Вчера
Неделя