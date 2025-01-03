«Валенсия» сыграет с «Реалом» в 12-м туре чемпионата Испании в пятницу, 3 января. Матч пройдет на стадионе «Месталья» в Валенсии (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Валенсия» — «Реал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru.

По итогам 11-ти туров ла лиги команда из Валенсии набрала 12 очков и занимает 19-е место в турнирной таблице. Мадридский клуб с 40 баллами располагается на второй строчке чемпионата.

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