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«Валенсия» — «Реал»: смотреть трансляцию матча ла лиги

«Валенсия» сыграет с «Реалом» в чемпионате Испании 3 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
Фото Reuters
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«Валенсия» сыграет с «Реалом» в 12-м туре чемпионата Испании в пятницу, 3 января. Матч пройдет на стадионе «Месталья» в Валенсии (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Валенсия» — «Реал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru.

По итогам 11-ти туров ла лиги команда из Валенсии набрала 12 очков и занимает 19-е место в турнирной таблице. Мадридский клуб с 40 баллами располагается на второй строчке чемпионата.

Испания. Ла Лига. 12-й тур
03 янв, 23:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Реал

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Футбол
ФК Валенсия
ФК Реал
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