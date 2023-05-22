«Валенсия» сделала заявление после расистских оскорблений Винисиуса со стороны болельщиков

«Валенсия» опубликовала заявление по поводу расистских оскорблений во время матча 35-го тура чемпионата Испании против «Реала».

«Валенсия» осуждает любые оскорбления и нападения в футболе. Клуб твердо привержен ценностям уважения и спортивного поведения и подтверждает свою позицию против физического и словесного насилия на стадионах. Таким образом, мы опечалены событиями, произошедшими во время матча. Хотя это отдельный эпизод, оскорбления в адрес любого игрока соперника неуместны в футболе и не соответствуют ценностям «Валенсия». Клуб расследует случившееся и примет самые строгие меры к виновным. «Валенсия» также осуждает любые оскорбления и просит максимального уважения к нашим болельщикам.

Решительно осуждая эти отдельные инциденты, «Валенсия» благодарна более 46 000 присутствующим болельщикам за их поддержку команды», — говорится в заявлении клуба.

По ходу встречи у Винисиуса случился конфликт с болельщиками «Валенсии». Игрок несколько раз обратил внимание на расистские оскорбления, которым он подвергался с трибун.