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Испания

Сегодня, 03:58

«Валенсия» сделала заявление после расистских оскорблений Винисиуса со стороны болельщиков

Сергей Разин
корреспондент
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«Валенсия» опубликовала заявление по поводу расистских оскорблений во время матча 35-го тура чемпионата Испании против «Реала».

«Валенсия» осуждает любые оскорбления и нападения в футболе. Клуб твердо привержен ценностям уважения и спортивного поведения и подтверждает свою позицию против физического и словесного насилия на стадионах. Таким образом, мы опечалены событиями, произошедшими во время матча. Хотя это отдельный эпизод, оскорбления в адрес любого игрока соперника неуместны в футболе и не соответствуют ценностям «Валенсия». Клуб расследует случившееся и примет самые строгие меры к виновным. «Валенсия» также осуждает любые оскорбления и просит максимального уважения к нашим болельщикам.

Решительно осуждая эти отдельные инциденты, «Валенсия» благодарна более 46 000 присутствующим болельщикам за их поддержку команды», — говорится в заявлении клуба.

По ходу встречи у Винисиуса случился конфликт с болельщиками «Валенсии». Игрок несколько раз обратил внимание на расистские оскорбления, которым он подвергался с трибун.

Винисиус Жуниор
ФК Валенсия
ФК Реал
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