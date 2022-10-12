«Валенсия» собирается продлить контракт с Гайя до 2027 года

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«Валенсия» ведет переговоры по продлению контракта с защитником Хосе Гайя, сообщает журналист Николо Скира.
Клуб предлагает 27-летнему испанцу соглашение до конца июня 2027 года.
Гайя — воспитанник «Валенсии» и капитан команды. В сезоне-2022/23 он сделал 1 результативную передачу в 4 матчах.
Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2023 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования