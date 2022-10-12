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Испания

Сегодня, 11:43

«Валенсия» собирается продлить контракт с Гайя до 2027 года

Иван Торопцев
Корреспондент

«Валенсия» ведет переговоры по продлению контракта с защитником Хосе Гайя, сообщает журналист Николо Скира.

Клуб предлагает 27-летнему испанцу соглашение до конца июня 2027 года.

Гайя — воспитанник «Валенсии» и капитан команды. В сезоне-2022/23 он сделал 1 результативную передачу в 4 матчах.

Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2023 года.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
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29%

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Ф1(-1)

19%

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ТБ 2.5

18%

1.59
⚽ Футбол. ЛЧ
Милан 0
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Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д 1
Реал 1
Матч завершен

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
Хосе Гайя
Футбол
ФК Валенсия
0
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