«Валенсия» собирается продлить контракт с Гайя до 2027 года

«Валенсия» ведет переговоры по продлению контракта с защитником Хосе Гайя, сообщает журналист Николо Скира. Клуб предлагает 27-летнему испанцу соглашение до конца июня 2027 года. Гайя — воспитанник «Валенсии» и капитан команды. В сезоне-2022/23 он сделал 1 результативную передачу в 4 матчах. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2023 года.