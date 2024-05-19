«Жирона» победила «Валенсию», «Осасуна» разгромила «Атлетико» в предпоследнем туре ла лиги

В воскресенье, 19 мая, состоялись матчи предпоследнего, 37-го тура испанской ла лиги.

«Реал Сосьедад» одержал выездную победу над «Бетисом» со счетом 2:0. Голами отметились Браис Мендес и Микель Мерино. Российский полузащитник клуба Арсен Захарян вышел на замену на 81-й минуте.

«Жирона» обыграла в гостях «Валенсию» (3:1). У победителей отличились Савио и Артем Добик. «Летучие мыши» ответили точным ударом Пепелу. Еще один мяч забил Ярек Гасиоровски в собственные ворота.

«Атлетико» на своем поле разгромно проиграл «Осасуне» (1:4). Единственный гол «матрасников» на счету Альваро Мораты. У гостей дубль оформил Рауль Де Аро и еще по одному мячу забили Аймар Орос и Лукас Торро.

Последний, 38-й тур чемпионата Испании состоится в субботу, 25 мая.