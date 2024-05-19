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Сегодня, 22:02

«Жирона» победила «Валенсию», «Осасуна» разгромила «Атлетико» в предпоследнем туре ла лиги

«Атлетико» — «Осасуна».
Фото Reuters
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В воскресенье, 19 мая, состоялись матчи предпоследнего, 37-го тура испанской ла лиги.

«Реал Сосьедад» одержал выездную победу над «Бетисом» со счетом 2:0. Голами отметились Браис Мендес и Микель Мерино. Российский полузащитник клуба Арсен Захарян вышел на замену на 81-й минуте.

Испания. Ла Лига. 37-й тур
19 мая, 20:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
0:2
Реал Сосьедад

«Жирона» обыграла в гостях «Валенсию» (3:1). У победителей отличились Савио и Артем Добик. «Летучие мыши» ответили точным ударом Пепелу. Еще один мяч забил Ярек Гасиоровски в собственные ворота.

Испания. Ла Лига. 37-й тур
19 мая, 20:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
1:3
Жирона

«Атлетико» на своем поле разгромно проиграл «Осасуне» (1:4). Единственный гол «матрасников» на счету Альваро Мораты. У гостей дубль оформил Рауль Де Аро и еще по одному мячу забили Аймар Орос и Лукас Торро.

Испания. Ла Лига. 37-й тур
19 мая, 20:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
1:4
Осасуна

Последний, 38-й тур чемпионата Испании состоится в субботу, 25 мая.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Атлетико
ФК Жирона
ФК Осасуна
ФК Реал Сосьедад
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