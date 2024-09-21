Кечинов об увольнении Абаскаля из «Гранады»: «Как ты начинаешь работать, над тобой сразу начинает висеть этот дамоклов меч»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для «СЭ» отреагировал на увольнение бывшего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля из испанской «Гранады».

«Я спокойно к этому отношусь, потому что такова тренерская доля. Как ты начинаешь работать, над тобой сразу начинает висеть этот дамоклов меч увольнения. У всех работа проходит по-разному: кто-то более удачливый, а кто-то — менее. Абаскаль еще только готовится стать настоящим тренером, у него все еще впереди. Гильермо — молодой парень, поэтому к этому надо спокойнее относиться. Не стоит пока рубить с плеча, он набирается опыта», — сказал Кечинов «СЭ».

Под руководством 35-летнего испанца «Гранада» провела 6 матчей в Сегунде: 1 победа, 3 ничьи и 2 поражения. Команда с 6 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.

С июня 2022 по апрель 2024 года Абаскаль тренировал московский «Спартак».

Денис Сафронов