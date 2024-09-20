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Непомнящий: «Я не уверен в нынешней «Барселоне»

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Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий ответил на вопрос о перспективах «Барселоны».

«Я сейчас почти не в курсе, что у них происходит. Я, конечно, знаю «Барселону», вчера не досмотрел игру до конца. Но не могу сказать экспертной оценки. Я не знаю, что ждет сегодняшнюю «Барселону», я не уверен в ней сейчас. Раньше много следил за командой, когда там был Гвардиола, теперь — нет», — приводит слова Непомнящего Vprognoze.ru.

В четверг, 19 сентября, «Барселона» потерпела выездное поражение от «Монако» (1:2) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Каталонцы с начала первого тайма играли в меньшинстве.

Источник: Vprognoze.ru
Валерий Непомнящий
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона

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