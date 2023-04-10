Вальверде грозит отстранение на срок от 1 до 6 месяцев за нападение на игрока «Вильярреала» Баэну

Полузащитника «Реала» Федерико Вальверде могут отстранить от футбола на срок от 1 до 6 месяцев, сообщает AS.

По информации источника, государственная комиссия по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте 17 апреля проведет заседание в связи с нападением Вальверде на полузащитника «Вильярреала» Алекса Баэну после очной встречи команд в 28-м туре ла лиги (2:3).

После заседания комиссия может передать дело Испанской футбольной федерации (она может дисквалифицицировать Вальверде на 2-4 матча), либо определит наказание самостоятельно — тогда Вальверде грозит как минимум запрет на посещение спортивных объектов на срок от 1 до 6 месяцев.

По данным Marca, игроки находятся в ссоре из-за того, что в ходе прошлой встречи Баэна высмеивал ситуацию с возможным выкидышем у жены уругвайца.