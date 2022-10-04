Вальверде признался, что чувствует себя очень важным игроком для «Реала»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде считает, что он может быть полезен команде.

«Сегодняшний Феде Вальверде не такой, как тот, что был три года назад. Сегодня я чувствую себя очень важным. Я думаю, что могу помочь команде как в защите, так и в атаке.

У нас есть иллюзия выиграть чемпионат мира и принести этот маленький подарок всей стране, которого она так заслуживает. Я выиграл Лигу чемпионов, но стать чемпионом мира я желаю больше всего на свете", — приводит Marca слова 24-летнего футболиста.

Также он отреагировал на сравнение с экс-хавбеком сборной Англии Стивеном Джеррардом.

«Это потрясающе, что тебя сравнивают с таким игроком, звездой, мировым кумиром. Он впечатляющий. Да, я вижу с ним сходства», — добавил Вальверде.

В текущем сезоне уругвайский футболиcт провел за «Реал» 9 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи во всех турнирах.