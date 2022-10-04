Вальверде признался, что чувствует себя очень важным игроком для «Реала»

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Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде считает, что он может быть полезен команде.
«Сегодняшний Феде Вальверде не такой, как тот, что был три года назад. Сегодня я чувствую себя очень важным. Я думаю, что могу помочь команде как в защите, так и в атаке.
У нас есть иллюзия выиграть чемпионат мира и принести этот маленький подарок всей стране, которого она так заслуживает. Я выиграл Лигу чемпионов, но стать чемпионом мира я желаю больше всего на свете", — приводит Marca слова 24-летнего футболиста.
Также он отреагировал на сравнение с экс-хавбеком сборной Англии Стивеном Джеррардом.
«Это потрясающе, что тебя сравнивают с таким игроком, звездой, мировым кумиром. Он впечатляющий. Да, я вижу с ним сходства», — добавил Вальверде.
В текущем сезоне уругвайский футболиcт провел за «Реал» 9 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи во всех турнирах.