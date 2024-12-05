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Вальверде — о поражении «Реала» в матче с «Атлетиком»: «Это был тяжелый удар, но я беру вину на себя»

Даниил Аршавский
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Центральный полузащитник «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал поражение команды в перенесенном матче 19-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (2:1).

Единственный гол за мадридскую команду забил хавбек Джуд Беллингем на 78-й минуте встречи.

«Сегодняшнее поражение — тяжелый удар, но я беру вину на себя. Я принимаю это и извиняюсь перед командой и фанатами. Нам предстоит пройти долгий путь, впереди еще много матчей и я уверен, что будет и много радости», — цитирует Вальверде инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в X.

«Реал» с 33 очками идет на 2-м месте в турнирной таблице, «Атлетик» набрал 29 очков и расположился на 4-й строчке.

Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал
Федерико Вальверде
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