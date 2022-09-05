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Испания

5 сентября, 23:56

«Вальядолид» дома обыграл «Альмерию» с минимальным счетом

Алексей Еремин
«Вальядолид» — «Альмерия».
Фото ФК «Альмерия»

«Вальядолид» дома обыграл «Альмерию» в матче 4-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий команды хозяев Шон Вайссман в добавленное ко второму тайму время.

«Вальядолид» одержал первую победу в чемпионате Испании и поднялся на 16-е место, набрав 4 очка. «Альмерия» после четырех игр в ла лиге занимает 13-е место с таким же количеством баллов.

В следующем туре «Вальядолид» 9 сентября сыграет в гостях с «Жироной». «Альмерия» 12 сентября примет на своем поле «Осасуну».

Испания. Лига 1. 4-й тур
05 сент, 22:00. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Вальядолид
1:0
Альмерия
Футбол
ФК Альмерия
ФК Вальядолид
0
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