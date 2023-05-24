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«Барселона» проиграла «Вальядолиду». Это второе поражение каталонцев подряд

Евгений Козинов
Корреспондент
23 мая. «Вальядолид» — «Барселона» — 3:1.
Фото AFP
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«Барселона» на выезде проиграла «Вальядолиду» в матче 36-го тура чемпионата Испании — 1:3. Каталонцы потерпели второе поражение подряд.

Хозяева уже на второй минуте вышли вперед благодаря автоголу Андреаса Кристенсена. В середине первого тайма Кайл Ларин реализовал пенальти, удвоив преимущество.

В конце второго тайма Ларин уже ассистировал Гонсало Плате. На последних минутах форвард Роберто Левандовски отыграл один мяч.

«Вальядолид» набрал 38 очков и поднялся на 17-ю строчку, покинув зону вылета. «Барселона» ранее гарантировала себе чемпионство.

Испания. Ла Лига. 36-й тур
23 мая, 23:00. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Вальядолид
3:1
Барселона

Футбол
ФК Барселона
ФК Вальядолид
3
0
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