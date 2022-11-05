Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 20:06

«Вальядолид» победил «Эльче»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Новости

«Вальядолид» победил «Эльче» в матче 13-го тура чемпионата Испании со счетом 2:1.

«Вальядолид» набрал 17 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице.

«Эльче» остается единственной командой, которая пока не одержала ни одной победы сезона. Команда идет на последнем, 20-м месте (4 очка).

Испания. Лига 1. 13-й тур
05 нояб, 18:15. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Вальядолид
2:1
Эльче

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. АПЛ
Челси
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
ФК Вальядолид
ФК Эльче
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Карпин остается в сборной до лета 2024 года: подробности нового контракта
«От бомжа отличаюсь тем, что одет получше». Невероятная история банкротства и спасения знаменитого баскетболиста
В Китае назвали дурным знаком заявление Зеленского об участии в саммите G20
Экс-чемпион мира по шахматам Карпов находится в крайне тяжелом состоянии
Читатели NYP потребовали объявить Байдену импичмент после его шутки
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Хетафе» сыграл вничью с «Кадисом». В добавленное ко второму тайму время игроки получили три красные карточки

Ла лига: «Барселона» — «Альмерия», «Райо Вальекано» — «Реал» и другие матчи 13-го тура