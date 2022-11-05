Сегодня, 20:06
«Вальядолид» победил «Эльче» в матче 13-го тура чемпионата Испании со счетом 2:1.
«Вальядолид» набрал 17 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице.
«Эльче» остается единственной командой, которая пока не одержала ни одной победы сезона. Команда идет на последнем, 20-м месте (4 очка).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования