«Мальорка» обыграла «Вальядолид» и поднялась на 4-е место в ла лиге

«Мальорка» на выезде обыграла «Вальядолид» в матче 8-го тура чемпионата Испании — 2:1. Игра прошла на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде.

В первом тайме голов забито не было. Сразу после перерыва канадский нападающий гостей Кайл Ларин открыл счет. На 83-й минуте Валери удвоил преимущество «Мальорки». На последних минутах форвард хозяев Иван Санчес отыграл один мяч.

«Мальорка» набрала 14 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице ла лиги. «Вальядолид» с 5 очками занимает 18-ю строчку.