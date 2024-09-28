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Сегодня, 00:10

«Мальорка» обыграла «Вальядолид» и поднялась на 4-е место в ла лиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Мальорка» на выезде обыграла «Вальядолид» в матче 8-го тура чемпионата Испании — 2:1. Игра прошла на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде.

В первом тайме голов забито не было. Сразу после перерыва канадский нападающий гостей Кайл Ларин открыл счет. На 83-й минуте Валери удвоил преимущество «Мальорки». На последних минутах форвард хозяев Иван Санчес отыграл один мяч.

«Мальорка» набрала 14 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице ла лиги. «Вальядолид» с 5 очками занимает 18-ю строчку.

Испания. Ла Лига. 8-й тур
27 сент, 22:00. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Вальядолид
1:2
Мальорка

Источник: Турнирная таблица ла лиги
Футбол
ФК Вальядолид
ФК Мальорка

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