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Сегодня, 21:15

«Райо Вальекано» одержал побуду над «Вальядолидом» в ла лиге

Алина Савинова
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«Райо Вальекано» на выезде победил «Вальядолид» в матче 9-го тура ла лиги — 2:1.

Оба гола гостей забил Хорхе де Фрутос. У хозяев забитым мячом отметился Селим Амалла.

«Райо Вальекано» набрал 13 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет 20 октября против «Мальорки».

«Вальядолид» с 5 очками идет на 19-й позиции. 18-го числа бело-фиолетовые встретятся с «Алавесом».

Испания. Ла Лига. 9-й тур
05 окт, 19:30. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Вальядолид
1:2
Райо Вальекано

В другом матче дня «Сельта» одержала победу над «Лас-Пальмасом» (1:0), с 57-й минуты встречи играя вдевятером.

Испания. Ла Лига. 9-й тур
05 окт, 19:30. Gran Canaria (Лас-Пальмас)
Лас-Пальмас
0:1
Сельта

Футбол
ФК Вальядолид
ФК Райо Вальекано

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