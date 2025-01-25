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Сегодня, 21:15

«Вальядолид» — «Реал»: смотреть онлайн-трансляцию матча ла лиги

«Вальядолид» и «Реал» встретятся в чемпионате Испании 25 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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«Вальядолид» и «Реал» встретятся в 21-м туре чемпионата Испании в субботу, 25 января. Начало матча на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде — в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч ла лиги покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция на федеральном канале начнется в 22.50 мск, за 10 минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Вальядолид» — «Реал» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Испания. Ла Лига. 21-й тур
25 янв, 23:00. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Вальядолид
Реал

В чемпионате Испании-2024/25 прошло 20 туров. «Вальядолид» с 15 очками занимал последнее, 20-е, место в турнирной таблице, его предыдущим соперником был «Эспаньол» (1:2). «Реал» с 46 очками лидирует в ла лиге, перед туром мадридцы оказались сильнее «Лас-Пальмаса» (4:1).

ФК Вальядолид
ФК Реал
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