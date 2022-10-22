«Вальядолид» победил «Реал Сосьедад»

«Вальядолид» победил «Реал Сосьедад» со счетом 1:0 в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании. Единственный гол на 16-й минуте встречи забил нападающий Серхио Леон.